Etoile de Bessèges 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Corsa incerta fino all’ultima tappa

Dopo un’edizione pesantemente contrassegnata da diversi problemi organizzativi, sta per tornare l’Etoile de Bessèges, tradizionale corsa di ciclismo su strada in scena ogni anno in Francia. La competizione si svolgerà da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio con lo stesso format visto dodici mesi or sono, dunque con cinque tappe, di cui l’ultima a cronometro. Vediamole nel dettaglio.

ÉTOILE DE BESSÈGES 2026: PERCORSO A RAGGI X

Tappa 1: mercoledì 4 febbraio: Bellegarde-Bellegarde – 150 km

Si parte con un appuntamento particolarmente congegnale ai velocisti, considerando l’arrivo totalmente piatto. Tra le (poche) asperità spicca Cote de la Mediterranee, con una salita di 700 metri contrassegnati dall’8% di pendenza.

Tappa 2: giovedì 5 febbraio – Saint-Gilles-Domessargues – 160,6 km

Tracciato misto per i corridori. Attenzione al falso piano finale che potrebbe ancora consentire ai velocisti di dire la propria. Tra i punti più faticosi Cote de Clarensac (1.8 km, 4.4%) e Cote de Montagnac (1.1 km, 5.4%).

Tappa 3: venerdì 6 febbraio – Bessèges-Bessèges – 162,3 km

Frazione tra le più decisive dell’intera corsa, complice un percorso mosso che metterà a dura prova i corridori. Occhio in particolare al Col de Trelis (3,6 km al 5,6%) anche se la salita non risulta particolarmente impegnativa, oltre che al conclusivo Col des Brousses (2.1 km al 5.2%) a cui seguirà un arrivo in discesa.

Tappa 4: sabato 7 febbraio – Saint-Christol-lez-Alès -Vauvert – 162,4 km

Si tratta di un’altra tappa pianeggiante, in questo caso impreziosita da un arrivo particolarmente ostico con gli ultimi 500 metri in salita (5%). Gli sprinter potranno contendersi la vittoria.

Tappa 5: d omenica 8 febbraio – Alès -L’Hermitage (cronometro individuale) – 10,6 km

La frazione che metterà fine alla corsa sarà a tutti gli effetti una cronoscalata individuale, in cui i corridori dovranno fare i conti con il classico terreno non regolare dell’Ille-et-Vilaine, in particolar modo nei km finali vicino al traguardo che, non a caso, saranno in salita. Sarà questo il momento della resa dei conti per la classifica generale.