Alula Tour 2026, Jan Christen vince l’ultima tappa e conquista la generale

Si è conclusa poco fa la quinta ed ultima tappa dell’AlUla Tour 2026. A tagliare per primo il traguardo di Skyviews of Harrat Uwayrid, dopo 163.9 chilometri, è stato lo svizzero Jan Christen che firma, grazie ad una bella azione in salita nel finale, la settima vittoria in carriera. Colpo doppio per l’elvetico dell’UAE Team Emirates XRG che, oltre alla vittoria di tappa, conquista anche la classifica generale.

La frazione, partita da AlUla Old Town, si è accesa a circa 30 chilometri dal traguardo, quando è iniziata la lunga ascesa verso il Gran Premio della Montagna di Harrat Uwayrid. Il gruppo, dopo aver ripresi i fuggitivi di giornata, si è sgranato ai piedi della salita e solo dodici corridori si sono giocati la vittoria finale. A circa 6 chilometri dal traguardo finale, Jan Christen ha deciso di anticipare gli avversari, sferrando l’attacco che si è poi rivelato decisivo.

Seconda posizione all’arrivo per il sudafricano Byron Munton (Modern Adventure Pro Cycling) che paga 11″ dal vincitore. Terzo invece lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG, +32″). Ottimo risultato per Federico Iacomoni (Team UKYO) che chiude in quinta posizione la sua prova (+32″). Non è invece riuscito a lottare per la vittoria finale e per la generale il colombiano Sergio Higuita (Astana, +32″) apparso nei giorni precedenti il principale favorito dell’AlUla Tour.