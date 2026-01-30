AlUla Tour 2026, Matteo Malucelli vince la volata della quarta tappa. Beffato Jonathan Milan

Non è arrivato il tris di Jonathan Milan nell’AlUla Tour 2026. La quarta frazione, partita da Winter Park e conclusa ad Hegra dopo 173.4 chilometri, è stata infatti conquistata dal connazionale Matteo Malucelli che è riuscito ad imporsi nella volata finale proprio davanti al corridore della Lidl-Trek. Si tratta della diciottesima vittoria in carriera per il corridore della XDS Astana, la prima stagionale.

La frazione, partita con una fuga di più di venti corridori, è entrata definitivamente nel vivo solo negli ultimi 60 chilometri. Il gruppo ha ripreso i fuggitivi a circa 56 chilometri dal traguardo, proseguendo unito verso l’arrivo. Prima della volata finale, c’è stato il tentativo del britannico Zeb Kyffin (Terengganu Cycling Team), che si è spento a pochi chilometri dalla fine grazie al lavoro delle squadre.

La volata finale è stata aperta dal treno della Jayco Alula, prima che Jonathan Milan lanciasse il primo allungo. Il corridore della Lidl-Trek è stato però beffato da Matteo Malucelli (XDS Astana Team) che è stato perfetto negli ultimi metri. Terza posizione per l’olandese Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) rimane in testa alla generale, Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) rimane al secondo posto con lo stesso tempo dello svizzero.