Etoile de Bessèges 2026, Uhlig vince la terza tappa. Kubis nuovo leader della corsa

Prima vittoria in carriera per il tedesco Henri Uhlig. Il velocista dell’Alpecin-Premier Tech ha trionfato nella terza tappa dell’Etoile de Bessèges con arrivo proprio a Bessèges. Seconda posizione allo sprint per lo slovacco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets), che è il nuovo leader della corsa, mentre in terza posizione ha concluso il francese Louis Hardouin (Van Rysel Roubaix).

Ampia la fuga di giornata che vede protagonisti Blake Agnoletto (Groupama-FDJ United), Kasper Haugland (Decathlon-CMA CGM), Sebastien Grignars (Lotto-Intermarchè), Alexis Renard (Cofidis), Alexys Brunel (TotalEnergies), Tomas Kopecky (Unibet Rose Rockets), Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali), Leandre Huck (Van Rysel Roubaix), Theo Delacroix (St Michel – Preference Home – Auber93) e Victor Papon (Nice Métropole Côte d’Azur).

Il gruppo dei fuggitivi comincia a perdere varie unita, ma da dietro sono sempre tanti gli attacchi e quindi la fuga non si esaurisce mai davvero del tutto. La situazione si calma solo a quattordici chilometri dalla fine, quando tutti i fuggitivi vengono ripresi, ma parte in solitaria Clement Izquierdo (Cofidis), ma questo attacco non porta a nulla.

Si arriva dunque allo sprint che vede la vittoria del tedesco Henri Uhlig. Il velocista dell’Alpecin-Premier Tech batte lo slovacco Lukas Kubis, che deve accontentarsi ancora una volta del secondo posto. Sul podio ci sale anche il francese Louis Hardouin, mentre il primo degli italiani è in nona posizione Andrea Piras (Solution Tech NIPPO Rali). In classifica generale Kubis si porta al comando con 7 secondi di vantaggio proprio su Uhlig.