Etoile de Bessèges 2026: Crabbe beffa Kubis nella prima tappa, top 30 per Lorenzo Rota

Comincia nel segno del giovane Tom Crabbe l’Etoile de Bessèges 2026. Il corridore classe 2005 si è infatti imposto a sorpresa al termine della prima tappa valida per la corsa francese, contrassegnata da un percorso di 150.1 km con partenza ed arrivo da Bellegerde.

Nello specifico il belga in forza al Team Flnaders-Baloise è riuscito a restare a ruota de rivale Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) che, a seguito dell’allungo precedente di Victor Vercouille (Team Flanders-Baloise) e Lèandre Huck (Van Rysel Roubaix), ha preso il controllo della situazione riprendendo con traguardo a vista il portacolori del team professional fiammingo.

Negli ultimi metri Crabbe ha poi realizzato un’accelerazione sullo slovacco, anticipandolo nelle curve finali e vincendo così la frazione (e volando ovviamente in testa alla classifica generale) precedendo ovviamente Kubis ed il francese Clement Izquiredo (Cofidis), terzo con un ritardo di 0:02. Da menzionare in top 5 poi Maxime Decomble (Groupama – FDJ United) e Paul Lapeira (Decathlon CMA GCM Team).

Da segnalare poi la ventisettesima piazza di Lorenzo Rota (Lotto Intermarché9, oltre che la trentaduesima di Walter Calzoni (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Domani si svolgerà la seconda tappa da Saint-Gilles a Domessargues (162.8km).