CiclismoPista

Ciclismo su pista: Renato Favero in finale per il bronzo agli Europei. Balsamo staccata a metà gara

Pubblicato

4 minuti fa

il

Elisa Balsamo
Elisa Balsamo - Lapresse

Mattinata della terza giornata agli Europei di ciclismo su pista in quel di Konya che è andata in archivio. Nel velodromo turco sono andate in scena in mattinata le qualificazioni della sprint al maschile e dell’inseguimento individuale, le prime due prove dell’omnium al femminile e la qualificazione dello scratch uomini.

Tutto facile per Francesco Lamon nello scratch: in serata il veterano del quartetto azzurro proverà a giocarsi le medaglie. Eliminati invece i due azzurri impegnati nella velocità: c’è sicuramente delusione per Mattia Predomo, clamorosamente quinto dopo le qualifiche e poi fuori per un errore ai sedicesimi; Stefano Minuta invece si arrende agli ottavi dopo una gara positiva.

Il risultato di rilievo lo porta a casa Renato Favero: l’azzurro con un ottimo 4:02.391 chiude terzo nelle qualifiche dell’inseguimento individuale e si giocherà il bronzo con il britannico Matthew Bostock. A lottare per l’oro il danese Juel Robin Skivild e l’atleta neutrale autorizzato Lev Gonov. Sesto in 4:04.545 Etienne Grimod.

Non inizia in modo convincente l’omnium per Elisa Balsamo. Dopo due prove su quattro l’azzurra è undicesima, frutto di uno scratch da dimenticare chiuso in diciottesima piazza. Sarà difficile recuperare la zona podio. Al comando la belga Shari Bossuyt.

