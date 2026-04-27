Giro di Turchia, Tom Crabbe fa sua anche la volata della seconda tappa. Tre italiani in top 10

Tom Crabbe concede il bis e dopo la volata vincente nella tappa di apertura, conquista anche la seconda frazione del Giro della Turchia 2026. Il belga si è dimostrato il più veloce nello sprint anche nella giornata odierna e mantiene così la testa della generale. Per il 2005 del team Flanders-Baloise si tratta della quarta vittoria stagionale e della giovane carriera.

La tappa, partita da Aydin e conclusa a Marmaris dopo 152.8 chilometri, si è aperta con la fuga di otto corridori. Gli attaccanti, sempre controllati dal gruppo, sono stati ripresi pian piano dopo l’unico Gran Premio della Montagna presente. Da qui ci sono stati molteplici singoli attacchi che hanno cercato di anticipare la volata finale.

Il caotico sprint finale, condizionato anche da una caduta, è stato conquistato ancora una volta da Tom Crabbe. Il belga ha riuscito ad anticipare il connazionale Sente Sentjens (Alpecin Premier-Tech) ed il messicano Cesar Macias (Burgos Burpellet BH). Quarta posizione per Davide Ballerini (XDS Astana Team). Nella top10 c’è spazio anche per Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 Saber), settimo all’arrivo davanti a Stefano Oldani (Caja Rural Seguros RGA).