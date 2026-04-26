Giro di Turchia 2026: Tom Crabbe in volata vince la prima tappa, sul podio Davide Persico

Il Giro di Turchia 2026 comincia nel segno di Tom Crabbe. Il corridore belga si è imposto in occasione della prima tappa della corsa anatolica, arrivando in volata per primo al traguardo al termine di un percorso di 148.7 kg partito da Çeşme e terminato in quel di Selçuk.

La corsa è stata perlopiù in controllo della Pinic PostNL, squadra che ha poi subito buon lavoro svolto dall’Alpecin, concretizzato negli ultimi metri, momenti in cui si è lanciato Simon Dehairs, poi sorpreso dal grande sprint del corridore in forza al Team Flanders-Baloise, autore di una rapida progressione che gli ha permesso di beffare l’avversario prendendosi così il primo posto.

Buona poi la terza piazza ottenuta da Davide Persico (MBH Bank CSB Telecom Fort). Quarta posizione inoltre per il padrone di casa Ramaza Yilmaz (Konya Büyükşehir Belediye Sport), seguito da Jason Tesson (TotalEnergies) e Fernando Gaviria (Maja Rural – Seguros RGA), sesto.

Da menzionare poi la presenza in top 10 di altri due azzurri. Stiamo parlando di Filippo Cettolin (Bardiani CSF 7 Saber) e Giovani Leonardi (Team Polti VisitMalta), rispettivamente ottavo e nono. Domani, lunedì 27 aprile, si correrà la seconda tappa, con un percorso di 152.8 km da Aydin a Marmaris.