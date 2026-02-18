Errani/Paolini subito eliminate a Dubai, Siegemund/Zvonareva ai quarti di finale

Sara Errani e Jasmine Paolini devono subito salutare il WTA 1000 di Dubai in doppio. La coppia azzurra non ha avuto nessuna fortuna da testa di serie numero 1: 6-4 6-1 a favore di Laura Siegemund e Vera Zvonareva. Passa dunque la coppia tedesco-russa, con l’ex finalista Slam e numero 2 del mondo in singolare che ha deciso di ritrovare la via dell’alto livello attraverso il doppio.

Parte bene il match per le azzurre, che si riprendono in fretta da un doppio fallo di Paolini capace di costare il break a 30. Di qui in avanti, infatti, arriva un parziale di quattro giochi consecutivi: il controbreak arriva con un doppio fallo di Zvonareva, il deciding point per il 2-1 si chiude con un suo errore di dritto. Per il 3-1 Paolini decide di giocare il lob vincente di rovescio, e la serie dei punti sul 40 pari si chiude con un suo dritto vincente. Di qui in avanti, però, le cose si mettono male: stavolta tutti i game ai vantaggi, uno dietro l’altro dal 4-2, vanno a Siegemund e Zvonareva, che così si riescono ad assicurare il 6-4.

E la questione non finisce qui, perché i game consecutivi vinti dal duo tedesco-russo diventano nove, peraltro anche perché i vincenti iniziano a diventare veramente tanti, senza che Errani e Paolini ci riescano a fare molto. Sul 4-0 arriva il primo game da parte delle azzurre, ma a questo punto è fondamentalmente tardi perché la coppia avversaria gioca ormai sulle ali della tranquillità e manda in porto senza reali problemi l’accesso ai quarti di finale.

A questo punto per Errani/Paolini (e in generale anche per Jasmine da sola) il prossimo obiettivo si chiama Indian Wells, con la necessità di ricaricare le pile bene dopo un’accoppiata di tornei andata meno positivamente del dovuto. E sarà un marzo per certi versi decisivo sotto tanti punti di vista prima di rientrare sulla terra rossa.