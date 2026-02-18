Milano Cortina 2026OlimpiadiShort TrackSport Invernali
Dubois regala il primo oro al Canada nello short track. Sighel buttato giù in semifinale
Il Canada si sblocca nello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e vince la prima medaglia d’oro sul ghiaccio del Forum. Nei 500 metri maschili è stato Steven Dubois a trionfare in una finale dove è successo di tutto e con presenti due canadesi e tre olandesi, con l’argento ed il bronzo finiti sul collo dei fratelli Melle van ‘T Wout e Jens van ‘T Wout.
Una finale che ha visto anche il contatto tra l’olandese Teun Boer ed il canadese William Dandjinou, penalizzato poi dalla giuria e che chiude le sue Olimpiadi senza medaglie individuali. Dopo quel contatto la gara si è spaccata con Dubois che è riuscito a scappare via definitivamente e che per poco non finisce anche contro allo stesso Boer, che fuori ormai dai giochi stava per colpire il nordamericano.
C’è sicuramente rabbia e amarezza nel clan azzurro per quello che è successo a Pietro Sighel in semifinale. Il trentino è finito a terra dopo un evidente contatto con il canadese Maxime Laoun, quando Pietro si trovava al secondo posto alle spalle dell’altro canadese William Dandjinou. La decisione della giuria è stata quella di non penalizzare nessuno dei due, ma sembrava davvero evidente la scorrettezza di Laoun. Eliminati, invece, nei quarti di finale prima Thomas Nadalini e Lorenzo Previtali.
Venerdì l’ultima giornata dedicata allo short track a Milano Cortina 2026. In programma ci saranno i 1500 metri femminili con Arianna Fontana, Elisa Confortola ed Arianna Sighel sul ghiaccio. Soprattutto ci sarà la finale della staffetta maschile, con il quartetto azzurro che sogna in grande.