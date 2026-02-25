Dove vedere in tv Milano-Olympiacos oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 25 febbraio, andrà in scena la sfida valida per i play-off di Champions League di volley femminile 2025-2026 tra Milano e Olympiacos. Dopo il netto successo per 3-0 ottenuto ad Atene, la Vero Volley torna in campo davanti al proprio pubblico per difendere il vantaggio contro la compagine greca e conquistare l’accesso ai quarti di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà il temibile VakifBank Istanbul.

Nel match d’andata le lombarde hanno dominato imponendosi con parziali di 25-20, 25-21 e 25-17, grazie a una prestazione solida in tutti i fondamentali. Protagonista Paola Egonu, ben supportata dal muro (12 block vincenti) e dall’efficacia offensiva di squadra. Ora servirà completare l’opera senza cali di concentrazione.

Milano parte da una condizione di vantaggio e potrà gestire con maggiore serenità. All’Olympiacos servirà un’impresa per riaprire il discorso qualificazione, mentre per le lombarde l’obiettivo è chiaro: chiudere la pratica e conquistare l’accesso al prossimo turno. La compagine greca, che schiera anche diverse giocatrici con esperienza in Italia, proverà a sfruttare questo fattore.

La partita Milano e Olympiacos, playoff di ritorno della Champions League di volley femminile, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (204), a partire dalle ore 20:30, ed in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

DOVE VEDERE IN TV MILANO-OLYMPIACOS VOLLEY OGGI

Mercoledì 25 febbraio

Ore 20:30 Vero Volley Milano vs Olympiakos Syndesmos Filathlōn Peiraiōs – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA MILANO-OLYMPIACOS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), Sky Sport 255

Diretta streaming: SkyGo, NOW, DAZN, EuroVolley TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.