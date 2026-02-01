Dove vedere in tv la A1 di volley femminile 2026 oggi: orari partite 1° febbraio, programma, streaming

La Serie A1 torna protagonista nel weekend con la 22ª giornata, un turno che arriva in un momento delicatissimo della stagione, subito dopo una settimana intensa tra Final Four di Coppa Italia e impegni europei. Il trionfo di Conegliano, capace di imporsi con autorità su Scandicci nell’atto conclusivo della Coppa, ha ribadito le gerarchie al vertice, ma allo stesso tempo ha messo a dura prova energie e rotazioni di molte squadre. Un contesto che rende questa giornata particolarmente imprevedibile, soprattutto per chi è chiamato a gestire doppie competizioni e obiettivi contrastanti.

Questo pomeriggio riflettori puntati su Monviso Volley–Omag-Mt San Giovanni in Marignano, una sfida che ha il sapore di uno spareggio anticipato. Le due formazioni sono appaiate in classifica e arrivano entrambe da successi importanti, maturati in contesti diversi ma ugualmente significativi. In palio ci sono punti che valgono doppio, perché incidono direttamente sul destino delle dirette concorrenti. Uno dei match di cartello del turno va in scena a Torino, dove Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ospita Savino Del Bene Scandicci. Le piemontesi, reduci da una settimana perfetta tra campionato ed Europa, cercano conferme contro una Scandicci che, nonostante la delusione in Coppa Italia, ha dimostrato carattere in Champions League. Una sfida che può pesare molto nella corsa al podio e che mette a confronto due roster profondi e ambiziosi.

A Perugia, la Bartoccini-Mc Restauri affronta Bergamo in una gara dal peso specifico enorme per la parte bassa della classifica. Le umbre restano fanalino di coda e hanno bisogno di punti per tenere viva la speranza salvezza, mentre Bergamo deve difendere un margine ancora troppo sottile per sentirsi al sicuro. Impegno casalingo per Il Bisonte Firenze, chiamato a ospitare una Vero Volley Milano lanciata dal successo europeo di Atene. Le lombarde vogliono restare in scia delle prime, mentre Firenze cerca il colpo per blindare la permanenza nella massima serie. Al Palaverde, infine, Conegliano riceve Macerata con l’obiettivo di proseguire una marcia fin qui quasi perfetta. Chiude il programma il confronto serale tra Vallefoglia e Novara, una sfida equilibrata e potenzialmente decisiva per la definizione della griglia playoff.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle sfide della 22ma giornata di serie A1 di volley femminile in programma oggi, domenica 1 febbraio.

CALENDARIO SERIE A1 FEMMINILE VOLLEY OGGI

Domenica 1 febbraio

Ore 16.00 – Wash4green Monviso Volley vs Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 – Reale Mutua Fenera Chieri ’76 vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta streaming su DAZN e VBTV

Ore 17.00 – Bartoccini-Mc Restauri Perugia vs Bergamo – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Il Bisonte Firenze vs Numia Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV

Ore 17.00 – Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Cbf Balducci Hr Macerata – Diretta streaming su VBTV

Ore 18.00 – Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta Tv Raisport Hd, diretta streaming su VBTV e Rai Play