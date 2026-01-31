Volley femminile, Busto Arsizio spazza via Cuneo nell’anticipo del 22° turno di Serie A1

Si chiude con la netta vittoria in tre set di Busto Arsizio a Cuneo l’anticipo della ventiduesima e quintultima giornata di regular season della Serie A1 di volley femminile 2025-2026. Successo molto importante in chiave playoff per l’Eurotek Laica UYBA, che consolida momentaneamente il suo settimo posto in classifica salendo a 27 punti e facendo un passo in avanti verso l’obiettivo della post-season.

Le ospiti si sono imposte in trasferta per 3-0 con i parziali di 25-10 25-28 25-21, a testimonianza di una schiacciante superiorità nei confronti della Honda Granda Volley, che colleziona così la quarta sconfitta di fila senza vincere neanche un set. La formazione cuneese resta quindi ferma a 20 punti e vede allontanarsi il sogno playoff, ma soprattutto diventa sempre più delicata la sua lotta salvezza avendo solamente 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

In assenza di Valeria Battista, out per una lieve lesione al retto femorale, le biancorosse sono riuscite a sfoderare un’ottima prestazione corale anche grazie ai 12 punti in posto 4 di Alessia Gennari: “Questa sera molto bene, era importantissimo vincere, sono tre punti che ci fanno respirare e allungare sulle squadre che inseguono. Felicissima per la squadra. Da qui alla fine, a parte Milano, abbiamo gare, solo sulla carta, un po’ più abbordabili: dovremo essere brave a portare a casa punti per gustarci un bel primo turno di play-off“.

La palma di MVP è andata però a Melanie Parra con 14 punti a referto: “Molto contenta ed orgogliosa di questa partita, sono MVP grazie alle mie compagne che mi supportano sempre in ogni allenamento e in ogni partita. Le prossime gare non saranno semplici ma faremo il massimo per ottenere più punti possibili“.

Honda Cuneo Granda Volley – Eurotek Laica UYBA 0-3 (10-25, 18-25, 21-25)

Honda Cuneo Granda Volley: Koulisiani 5, Keene 5, Atamah ne, Rivero 3, Marring 2 , Pritchard 5, Magnani ne, Allaoui 2, Bardaro (L), Cecconello 1, Pucelj 3, Signorile, Diop 9. All. Salvagni, 2° Tisci.

Eurotek Laica UYBA: Battista ne, Pelloni (L), Gennari 12, Metwally ne, Seki 1, Schmit, Diouf, Parlangeli, Obossa 8, Eckl 6, Torcolacci 9, Parra 14, Booth ne. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Arbitri: Lot – Serafin

Durata: 19, 28, 27. Tot. 1h 22′

Spettatori: 2793

Honda Cuneo Granda Volley: Battute vincenti 1, battute errate 12, muri 4, attacco 30%, ricezione 56%, errori 14.

Eurotek Laica UYBA: Battute vincenti 5, battute errate 5, muri 9, attacco 43%, ricezione 60%, errori 28.