Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orari andata e ritorno, programma, streaming

Una doppia sfida per certi versi decisiva, quella che l’Italia è chiamata ad affrontare. Contro la Gran Bretagna la Nazionale di Luca Banchi ha necessità di cercare due volte il risultato positivo, per evitare altre sorprese negative che sono capitate già all’inizio contro l’Islanda. Certo, i britannici hanno i loro punti di forza.

E uno di loro è Quinn Ellis, anche se potenzialmente il play di Milano pare essere destinato a giocare soltanto la gara di ritorno, quella di Livorno, una città che, quanto a calore cestistico, non è e non potrà mai essere seconda a nessuna. Per gli azzurri, considerato che tutte le squadre sono a una vittoria e una sconfitta, uno snodo veramente importante: non si può rischiare, ora, di rimanere in una situazione che porti alla seconda fase con un passivo pesante da recuperare. Il momento, in breve, è ora.

Il doppio match tra Italia e Gran Bretagna si giocherà venerdì 27 alle ore 20:30 e lunedì 2 marzo alle ore 19:30. Sarà possibile seguirli in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), nonché in diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-GRAN BRETAGNA, QUALIFICAZIONI MONDIALI 2027 BASKET

Venerdì 27 febbraio

Ore 20:30 Gran Bretagna-Italia a Newcastle-uopn-Tyne – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Lunedì 2 marzo

Ore 19:30 Italia-Gran Bretagna a Livorno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-GRAN BRETAGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport