Su che canale vedere in tv Gran Bretagna-Italia, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, programma, streaming
L’Italbasket torna in campo per la seconda finestra delle Qualificazioni ai Mondiali 2027 con un back-to-back contro la Gran Bretagna che prevede un primo incontro venerdì 27 febbraio nel Regno Unito – palla a due alle 20:30 ora italiana – e una seconda sfida lunedì 2 marzo a Livorno.
Per gli azzurri di coach Luca Banchi il bilancio dopo la prima finestra di novembre 2025 è di una vittoria ‘storica’ in trasferta contro la Lituania (81-82) e una sconfitta casalinga contro l’Islanda nel debutto del coach toscano sulla panchina tricolore, condividendo lo stesso score con le altre Nazionali inserite nel girone D.
La Gran Bretagna vuole provare a fare bene di fronte al pubblico di casa, con gli inglesi che hanno messo in seria difficoltà la Lituania trovandosi a +8 nei minuti finali prima delle tre triple consecutive di Ignas Sargiunas che hanno ribaltato il risultato in favore dei baltici (87-89) riuscendo però a rialzare la testa nella seconda giornata con un successo esterno sull’Islanda (84-90).
Inizio del match previsto alla Vertu Motors Arena di Newcastle upon Tyne (Regno Unito) alle 20:30 ora italiana – le 19:30 secondo il fuso orario dell’isola britannica. Diretta tv disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale con aggiornamenti costanti sulla partita dell’Italbasket.
CALENDARIO GRAN BRETAGNA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027
Venerdì 27 febbraio
Ore 20:30 Gran Bretagna-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (Canale 201) e su Sky Sport Basket (Canale 205)
PROGRAMMA GRAN BRETAGNA-ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET 2027: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Uno (Canale 201)
Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport