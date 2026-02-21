Dove vedere in tv Francia-Italia oggi, Sei Nazioni rugby U20 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento oggi per la terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 e questa sera l’Italia va a far visita alla Francia. A Lille, con calcio d’Inizio alle 21.00, va in scena dunque il terzo match degli azzurrini nel torneo continentale.

L’Italia under 20 di coach Andrea Di Giandomenico cerca riscatto i due ko iniziali contro la Scozia e contro l’Irlanda. Ma se contro i britannici le sensazioni erano state esclusivamente negative, contro gli irlandesi gli azzurrini hanno mostrato buone qualità, con il ko arrivato solo di misura e al termine di una bella partita da parte dell’Italia.

“Ci aspetta una sfida molto stimolante. Sappiamo la qualità del nostro avversario e proprio in virtù di questo dovremo alzare la qualità della prestazione in tutte le aree del gioco. Abbiamo provato ad individuare alcuni ambiti dove poter avere delle opportunità; vedremo se avremo la qualità per coglierle” le parole di coach Di Giandomenico alla vigilia della sfida, con il tecnico che ha effettuato quattro cambi rispetto alla squadra scesa in campo a Cork, con gli innesti a estremo di Pietro Celi, del mediano di mischia Nikolaj Varotto, e di Marco Spreafichi e Jaheim Noel Wilson in seconda e terza linea.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Stade Nord di Lille oggi, alle ore 21.00, contro l’Irlanda. Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su SkyGO e Now TV.

