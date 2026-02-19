Dove vedere in tv Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2026: orario, programma, streaming

Appuntamento questo weekend per la terza giornata del Sei Nazioni 2026 e domenica pomeriggio l’Italia andrà in visita in Francia. Allo Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille, con calcio d’Inizio alle 16.10, va in scena dunque il match probabilmente più ostico per gli azzurri nel torneo continentale.

Come già poteva essere prevedibile alla vigilia del torneo e come confermato dopo le prime due giornate, infatti, la sfida contro la Francia è quella sulla carta più proibitiva per Lamaro e compagni. I Bleus, infatti, sono l’unica formazione sin qui ancora imbattuta, sono a punteggio pieno, e dopo la bella vittoria sull’Irlanda hanno bissato il successo demolendo un Galles in disarmo. Insomma, sono i candidati numero 1 al titolo – visto anche il ko inglese con la Scozia – e sarà durissima avere la meglio su di loro per gli azzurri.

Italia che arriva dopo la sconfitta di Dublino, un ko che però ha evidenziato la crescita degli azzurri che appaiono, al momento, in grado di giocarsela nel Sei Nazioni contro tutte le avversarie, a esclusione forse proprio della Francia. Ancora assente per motivi famigliari Ignacio Brex, tornano invece Martin Page-Relo e Giulio Bertaccini tra i convocati per Gonzalo Quesada.

Calcio d’inizio che verrà effettuato allo Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy di Lille domenica, alle ore 16.10, contro l’Irlanda. Diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, streaming su SkyGO, Now TV e gratis su Tv8.it. OA Sport seguirà l’evento con la diretta Live testuale, per non perdere nemmeno un minuto della sfida tra Irlanda e Italia.

CALENDARIO SEI NAZIONI 2026

Domenica 22 febbraio

Ore 16.10 — Francia-Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno e Tv8

PROGRAMMA FRANCIA-ITALIA SEI NAZIONI 2026: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Tv8

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, tv8.it

Diretta testuale: OA Sport