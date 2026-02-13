LIVE Errani/Paolini-Hsieh/Ostapenko, WTA Doha 2026 in DIRETTA: azzurre a caccia della finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della semifinale del torneo di doppio del WTA 1000 di Doha che vede le portacolori del bel paese Jasmine Paolini e Sara Errani affrontare la forte coppia, e testa di serie numero 3 del torneo, composta da Su-Wei Hsieh e Jelena Ostapenko. Le azzurre vogliono bissare il successo dello scorso anno. Questa settimana è al momento positiva per le due che, pur con qualche difficoltà nel match precedente portato a casa al match tie-break contro Bucsa e Melichar-Martinez, hanno mostrato sprazzi di buon tennis e un buon stato di forma dopo qualche risultato non troppo convincente. La coppia numero 3 del ranking WTA di doppio ha confermato anche quest’anno di trovarsi bene in questo torneo e vuole proseguire il suo percorso.

I precedenti tra le coppie che oggi incroceranno le racchette è di 1-1. Tutti e due i match risalgono allo scorso anno. Nella prima partita giocata al China Open di Pechino le italiane si imposero in due set. Viceversa qualche mese dopo alle WTA Finals dove il duo Hsieh/Ostapenko si prese la rivincita sconfiggendo Paolini ed Errani in altrettanti due set. Il match si preannuncia dunque equilibrato con il duo azzurro che forse parte leggermente favorito, ma questa statistica è comunque relativa in quanto per ciò che riguarda l’esito finale vige principalmente l’equilibrio. Le giocatrici a livello di potenziale ne hanno da vendere in questa specialità, questo oltre che renderne incerto il risultato finale promette anche una partita che può essere molto piacevole da assistere in qualità di spettatore.

La lettone dovrà anche gestire le fatiche del singolare. La nativa di Riga è infatti iscritta anche nel seguente torneo e quest’oggi, prima del match di doppio, giocherà il suo singolare opposta a Mboko e deve difendere la finale raggiunta lo scorso anno dove fu sconfitta da Anisimova. È innegabile che voglia confermare il piazzamento. Questo la porterà a un maggior dispendio di energie e forse chissà che non la possa condizionare. La giocatrice essendo giunta in semifinale in entrambe le specialità potrebbe risentire della settimana. Ostapenko è comunque abituata a questi ritmi e in numerose occasioni ha saputo gestire al meglio la seguente circostanza.

La coppia azzurra è una delle più coese in campo di tutto il circuito femminile. Oramai le loro qualità sono note, sia a livello di gioco che tattico. La veterana Errani che quest’anno spegnerà le 39 candeline nonostante un’età non più giovanissima dimostra ancora di saper fare la differenza nel doppio. Soprattutto nel gioco a rete dove tra volée vincenti o utili sia in attacco che in difesa, oltre giocate di tocco quali lob o passanti che diverse volte risultano decisivi per la vittoria del punto, dimostra ancora di saperci fare e di non aver perso le sue qualità che ha sempre messo in mostra nell’arco della sua carriera. Verrebbe da chiedersi chissà per quanto ne avrà ancora. Nessuno ha fretta nel vederla appendere la racchetta al chiodo.

Chi vincerà questo match affronterà in finale Dabrowski/Stefani o Danilina/Krunic, rispettivamente teste di serie numero 5 e 4 del torneo. Si preannuncia dunque una fase di questa competizione molto interessante in termini di pronostici. Con esiti incerti e partite potenzialmente molto combattute sulla carta. Questo è un torneo molto importante in termini di fiducia per la stagione in corso. La seconda semifinale della giornata del torneo di doppio del WTA 1000 di Doha sarà il primo match sul campo 1 e si terrà non prima delle 17:30 ora italiana. Non perdetevi nessun aggiornamento con la nostra diretta LIVE testuale. Vi aspettiamo!