Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi in tv, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano continua a sperare di raggiungere un piazzamento nei Play-In di Eurolega. Per cercare di raggiungere questo obiettivo sarà fondamentale la sfida di questa sera contro il Maccabi Tel Aviv. Un vero e proprio scontro diretto per la squadra di Peppe Poeta, che è obbligata a vincere in questa trentunesima giornata della massima competizione europea per club.

Una Milano reduce dalla fondamentale vittoria dell’ultimo turno contro il Barcellona, con l’Olimpia che ha dominato per tre quarti, prima di subire la clamorosa rimonta dei catalani, che hanno perso alla fine solo di tre punti. Una vittoria comunque importantissima per Milano, che è comunque obbligata ancora a vincere per portarsi ad un solo successo di distanza dal decimo posto.

Per il Maccabi Tel Aviv non è ovviamente un periodo facile fuori dal campo, ma è comunque reduce da quattro vittorie consecutive, che hanno rimesso gli israeliani clamorosamente in corsa per la qualificazione al Play-In, visto che si trovano ad una sola vittoria proprio da Milano.

Il match Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv, valevole per la trentunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket ed in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV

Venerdì 13 Marzo

Ore 20.30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport