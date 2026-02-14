Dove vedere in tv Darderi-Baez oggi, ATP Buenos Aires 2026: orario semifinale, programma, streaming

Oggi, sabato 14 febbraio, Luciano Darderi affronterà Sebastian Baez nelle semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il n.22 del mondo sarà opposto all’argentino in un confronto che può definirsi quasi “Classico”, dal momento che i due si conoscono molto bene e hanno già avuto modo quest’anno di sfidarsi.

Il riferimento è agli Australian Open. Sul cemento australiano, l’italo-argentino l’ha spuntata in quattro set, in un match fatto di continui up&down. La maggior potenza di dritto e servizio ha finito per premiare Luciano. L’auspicio per lui sarà quello di replicare in un contesto, però, molto diverso da Melboure. Sul mattone tritato sudamericano, il rimbalzo della palla sarà molto diverso e quindi bisognerà adattarsi.

Darderi, però, sa perfettamente come plasmare il proprio tennis in queste condizioni, ricordando le sue vittorie nel circuito a Marrakech (Marocco), Bastad (Svezia) e Umago (Croazia). Un tennista in evoluzione Darderi che vuole puntare al titolo in questo evento, ma l’ostacolo rappresentato da Baez potrebbe impensierirlo, viste le abilità dell’avversario negli spostamenti.

La partita tra Luciano Darderi e Sebastian Baez, valida per le semifinali dell’ATP250 di Buenos Aires, andrà in scena quest’oggi non prima delle 22:00 italiane. La trasmissione televisiva sarà affidata a Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

DOVE VEDERE IN TV DARDERI-BAEZ ATP BUENOS AIRES OGGI

Sabato 14 febbraio

CANCHA GUILLERMO VILAS – Inizio alle ore 17:00 italiane

M. Gonzalez/A. Molteni (1) vs A. Collarini/N. Kicker (Alt)

Non prima delle 20:00 italiane

F. Cerundolo (1) vs T. Etcheverry (7) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Non prima delle 22:00 italiane

S. Baez (4) vs L. Darderi (2) – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv