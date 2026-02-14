Luciano Darderi convince e approda in semifinale a Buenos Aires: Pedro Martinez sconfitto in due set

Missione compiuta per Luciano Darderi. Il numero 22 del mondo conquista l’accesso alle semifinali dell’ATP 250 di Buenos Aires. Sulla terra rossa argentina, il classe 2002 nativo di Villa Gesell si impone con il punteggio di 7-5 6-1 in un’ora e 32 minuti contro lo spagnolo Pedro Martinez (numero 94 del ranking). Una prestazione solida e convincente per l’italo-argentino, che approda così al penultimo atto del torneo, dove affronterà la testa di serie numero 4, Sebastian Baez, nel remake della sfida andata in scena agli Australian Open di quest’anno e vinta da Luciano in quattro set.

Nel primo set, il 23enne di origini sudamericane fatica a entrare in partita, annullando una palla break in avvio e altre tre nel terzo gioco. Superato il momento delicato, Darderi inizia a tessere la sua tela da fondo campo, imponendo soprattutto la potenza del diritto. Martinez prova a restare agganciato al match con una resistenza ordinata, ma alla lunga deve arrendersi alla maggiore incisività dell’avversario, che chiude la frazione sul 7-5.

Nel secondo set l’iberico accusa il contraccolpo del parziale perso e Darderi può esprimere il suo tennis con maggiore fluidità. L’italo-argentino alza il ritmo, mentre lo spagnolo fatica a trovare soluzioni per restare in scia. I break nel quarto e nel sesto game indirizzano definitivamente la sfida. In 32 minuti cala il sipario sul parziale e sull’incontro, con lo score di 6-1.

Le statistiche fotografano l’andamento del match: nove ace per il numero 22 del mondo e un eccellente 92% di punti vinti con la prima di servizio. Buona anche la resa con la seconda (42%), superiore a quella di Martinez, fermo al 31%. Darderi chiude con 37 vincenti e 27 errori gratuiti; lo spagnolo si ferma a 6 winners e 15 non forzati.