Dove vedere in tv Conti/Macii alle Olimpiadi: orari corto e libero, programma, streaming

Sara Conti e Niccolò Macii andranno a caccia di una medaglia nella gara riservata alle coppie, evento che sarà grande protagonista della seconda parte del programma di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Gli azzurri sono particolarmente attesi sul ghiaccio di Milano Cortina, dove si esibiranno per la prima volta nella giornata di domenica 15 febbraio (a partire dalle ore 19.45), quando lo short program catturerà l’attenzione dei tanti appassionati al Forum.

I nostri portacolori si esibiranno per diciassettesimi (terzultimi) sulle note di The Wild Bull e Concerto de España: il 30enne milanese e la 25enne bergamasca hanno rinunciato agli Europei di un mese fa per farsi trovare pronti per il grande appuntamento, apice di una stagione in cui hanno vinto l’NHK Trophy e sono arrivati secondi alle Finali del Grand Prix. I Campioni d’Europa 2023 e bronzo mondiale in carica hanno tutte le carte in regola per sognare in grande, ma la concorrenza sarà spietata.

Gli avversari di riferimento saranno i giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara (Campioni del Mondo in carica), i tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin (argento iridato e continentale), i georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (freschi Campioni d’Europa), ma attenzione anche ai canadesi Stellato-Dudek/Deschamps e agli statunitensi Kam/O’Shea, in gara anche l’altra coppia italiana composta da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini.

Sara Conti e Niccolò Macii scenderanno sul ghiaccio alle ore 22.35, preceduti alle ore 22.28 da Metelkina/Berulava e seguiti da Miura/Kihara (ore 22.41) e Hase/Volodin (ore 22.47). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario inizio, il palinsesto tv e streaming del free programma delle coppie di artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO GAREGGIANO CONTI/MACII ALLE OLIMPIADI

Sara Conti e Niccolò Macii si esibiranno per terzultimi nello short program delle coppie: l’appuntamento è per le ore 22.35 di domenica 15 febbraio.

PROGRAMMA CONTI/MACII ALLE OLIMPIADI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

A CHE ORA LO SHORT PROGRAM DELLE COPPIE ALLE OLIMPIADI

Domenica 15 febbraio

Ore 19.45 Short program coppie a Milano (Italia)

ORARI PARTENZA SHORT PROGRAM COPPIE OLIMPIADI

19:45:00 19:52:15 Warm-Up Group 1

19:52:45 19:59:05 1 AKOPOVA Karina / RAKHMANIN Nikita ARM

19:59:05 20:05:25 2 SUI Wenjing / HAN Cong CHN

20:05:25 20:11:45 3 GOLUBEVA Anastasiia / GIOTOPOULOS MOORE Hektor AUS

20:11:45 20:26:45 Ice Resurfacing

20:26:45 20:34:00 Warm-Up Group 2

20:34:30 20:40:50 4 KOVALEV Camille / KOVALEV Pavel FRA

20:40:50 20:47:10 5 CHAN Emily / HOWE Spencer Akira USA

20:47:10 20:53:30 6 DANILOVA Daria / TSIBA Michel NED

20:53:30 20:59:50 7 NAGAOKA Yuna / MORIGUCHI Sumitada JPN

20:59:50 21:07:05 Warm-Up Group 3

21:07:35 21:13:55 8 CHTCHETININA Ioulia / WOZNIAK Michal POL

21:13:55 21:20:15 9 PEREIRA Lia / MICHAUD Trennt CAN

21:20:15 21:26:35 10 HOCKE Annika / KUNKEL Robert GER

21:26:35 21:32:55 11 VAIPAN-LAW Anastasia / DIGBY Luke GBR

21:32:55 21:47:55 Ice Resurfacing

21:47:55 21:55:10 Warm-Up Group 4

21:55:40 22:02:00 12 PAVLOVA Maria / SVIATCHENKO Alexei HUN

22:02:00 22:08:20 13 GHILARDI Rebecca / AMBROSINI Filippo ITA

22:08:20 22:14:40 14 KAM Ellie / O’SHEA Danny USA

22:14:40 22:21:00 15 STELLATO-DUDEK Deanna / DESCHAMPS Maxime CAN

22:21:00 22:28:15 Warm-Up Group 5

22:28:45 22:35:05 16 METELKINA Anastasiia / BERULAVA Luka GEO

22:35:05 22:41:25 17 CONTI Sara / MACII Niccolo ITA

22:41:25 22:47:45 18 MIURA Riku / KIHARA Ryuichi JPN

22:47:45 22:54:05 19 HASE Minerva Fabienne / VOLODIN Nikita GER