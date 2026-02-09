Dove vedere in tv Berrettini-Coria, ATP Buenos Aires 2026: orario, programma, streaming

La dolorosa rinuncia agli Australian Open, a causa dell’ennesimo infortunio, è stata messa definitivamente in archivio, adesso è il momento di voltare pagina. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo ATP di Buenos Aires Matteo Berrettini, testa di serie numero 8, affronta l’argentino Federico Coria.

Riparte quindi dalla terra battuta il cammino del giocatore romano che spera di aver messo in soffitta i cronici problemi fisici che lo tormentano. Il primo ostacolo sarà rappresentato dal giocatore padrone di casa contro cui il trionfatore dell’ultima Davis conduce 2-0 nel bilancio dei confronti diretti.

Quello in programma tra Berrettini e Coria sarà il terzo match sulla Cancha Guillermo Vilas e non inizierà prima delle 22:30. Chi si aggiudicherà l’incontro guadagnerà il pass per gli ottavi di finale, turno in cui sfiderà il vincente del confronto tra la wild card argentina Alex Barrena e il ceco Vit Kopriva.

La diretta tv del match di Berrettini sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis , mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su SkyGo e NOW. La Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiano sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ATP BUENOS AIRES 2026

Martedì 10 febbraio- Cancha Guillermo Vilas

Dalle 17:00 italiane

Daniel Altmaier (Germania)-Juan Manuel Cerundolo (Argentina)

Non prima delle 18:30

Facundo Diaz Acosta (Argentina)- Alejandro Tabilo (Cile)

Non prima delle 22:30

Federico Coria (Argentina, wild card)-Matteo Berrettini (Italia, 8)

Non prima delle 24:00 di mercoledì 11 febbraio

Camilo Ugo Carabelli (Argentina, 6)-Francisco Comesana (Argentina

