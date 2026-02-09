Felix Auger-Aliassime è ambizioso: “Voglio vincere un Master 1000 o uno Slam”

Felix Auger-Aliassime, dopo il ritiro al primo turno negli Australian Open, si è riconfermato campione del torneo di Montpellier superando in due set il francese Mannarino e questa settimana si presenta ai nastri di partenza del torneo di Rotterdam. Il canadese, nel post-partita ha rilasciato diverse dichiarazioni riportate da Universtennis .

La valutazione del proprio percorso tennistico fino a questo momento: “Sto seguendo la normale progressione nella carriera di un tennista. Ho vinto diversi Atp 250, alcuni 500 e, con l’avanzare del mio percorso, voglio fare il passo successivo. Vincere un Master 1000 e uno Slam; spero di riuscirci quest’anno“.

Sui progressi dal punto di vista del gioco e della preparazione fisica: “Sento di essere migliorato non solo nel mio tennis, ma anche nella preparazione fisica. Il tennis è diventato uno sport molto esplosivo e bisogna essere al 100% per competere ai massimi. Ho ancora del lavoro da fare, devo essere più costante e giocare le Atp Finals di Torino sarebbe un buon modo per concludere la stagione. Il mio servizio mi aiuterà a vincere le partite in cui non mi sento completamente a mio agio, ora gli do l’importanza che merita e l’ho migliorato“.

Sull’importanza della pausa post Australian Open: “Sento davvero che la mia stagione è iniziata questa settimana, perché quello che ho vissuto in Australia è stato il risultato di problemi di salute che ho avuto a fine anno. Non ero nella migliore forma possibile per i primi tornei, ed è stata una benedizione avere due settimane di pausa per recuperare adeguatamente e allenarmi. Sono molto felice e sollevato di aver vinto qui, ma ora voglio di più“.