Dove vedere in tv Paolini-Sakkari, WTA Doha 2026: orario, programma, streaming

È il momento di tornare nuovamente in campo per un appuntamento di grande prestigio dopo la delusione per l’eliminazione ai sedicesimi degli Australian Open. Nel secondo turno del torneo di Doha, primo WTA 1000 della stagione, Jasmine Paolini affronta la greca Maria Sakkari.

L’azzurra ritrova sulla propria strada un’avversaria insidiosa contro cui il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, il punteggio è 2-2. La tennista ellenica si è guadagnata il diritto di sfidare la giocatrice toscana grazie al successo ottenuto nel primo turno contro la turca Zeynep Sönmez.

Il match tra Paolini e Sakkari sarà il primo in programma sul campo GRANDSTAND 2, orario di inizio previsto alle 11:30. A seguire Linda Noskova sfiderà la francese Varvara Gracheva e in chiusura si giocherà il derby ceco tra Tereza Valentova e Karolina Muchova. Chi vince affronterà negli ottavi di finale la vincitrice del confronto tra la ceca e la francese.

La diretta tv del match dell’azzurra sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e su SuperTennis, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su SkyGo, NOW, SuperTennix e il sito supertennis.tv. La Diretta Live testuale dell’incontro dell’italiana sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO WTA DOHA 2026

Martedì 10 febbraio- GRANDSTAND 2

Dalle 11:30 italiane

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Maria Sakakari (Grecia)

A seguire

Linda Noskova (Cechia, 9)-Varvara Gracheva (Francia)

A seguire

Tereza Valentova (Cechia)-Karolina Muchova (Cechia, 14)

PROGRAMMA WTA DOHA 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport