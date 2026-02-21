Dorothea Wierer: “Non mi aspettavo quest’affetto. vale più di una medaglia. Dedica anche a chi c’era negli anni precedenti”

L’ultimo rettilineo percorso di nuovo assieme a Franziska Preuss, anche lei all’ultima gara, è il senso di Dorothea Wierer. L’ultima volta in carriera, una mass start quasi eroica, in cui alla fine tutto è dipeso dall’errore a terra più che da quello in piedi. Un quinto posto che ha ricordato come, in linea di massima, Dorothea avrebbe potuto andare ancora ampiamente avanti. Milano Cortina 2026, le Olimpiadi, Anterselva. Tutto questo si è ritrovato nella celebrazione di una delle più grandi dell’era attuale.

Così la due volte vincitrice della Coppa del Mondo a Eurosport: “Avevo un po’ di paura prima della gara, non sapendo come reagire con tutte le emozioni, il pubblico e la mia famiglia. E’ stato bellissimo, mi sono sentita bene. Ho cercato di dare il massimo, sono contenta difinire così, dimostrando di poter ancora combattere con le prime. Oggi è stato un viaggio bello“.

Il racconto delle sensazioni è inevitabile: “E’ stato veramente speciale oggi: il tifo, il pubblico, non solo il tifo italiano, ma tantissimi stranieri. Vuol dire che ho fatto qualcosa di bello in questi anni, anche se non sono l’atleta più vincente di questo sport. Vale di più questo affetto di una medaglia, non me la’spttevo proprio. E non è ancora finita perché ci sarà una bella festa stasera“.

Anni di grandissima carriera in poche parole: “E’ stato un viaggio lungo, quando ho cominciato i primi anni in Coppa del Mondo eravamo una nazione scarsa, non c’erano tantissimi successi. Non solo grazie a me, ma anche ai miei compagni, abbiamo fatto un bellissimo percorso. Sono contenta di come si è svolta la mia carriera, ho sempre cercato di dare il massimo, di spingere al massimo. Sono orgogliosa, devo ancora realizzare tutto“.

E sui ringraziamenti: “Non è solo una dedica per una persona, ma a tantissime. Come atleta ho bisogno del sostegno di famiglia, squadra, tante persone, che non si vedono, ma lavorano dietro le quinte e stanno vicine nei momenti difficili perché è propri lì che un atleta ha bisogno di sostegno. Devo ringraziare la squadra, le persone che ci sono state negli anni precedenti, perché anche grazie a loro ho potuto crescere. Mi hanno incoraggiata sempre anche quando volevo mollare o avevo momenti di difficoltà. Dovrei ringraziarne troppe, ma le persone sanno a chi tengo particolarmente“. Infine, quel che sarà da domani in avanti: “Adesso devo ancora smaltire tutta quest’emozione e poi da domani e nei prossimi giorni mi sentirò libera“.