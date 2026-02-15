Dorothea Wierer: “Ero senza enegie, presente per i tifosi. Contenta per Lisa, si respirava un po’ di delusione”

Una prestazione di grande orgoglio quella confezionata da Dorothea Wierer nell’inseguimento femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sulle nevi di Anterselva che quest’oggi hanno sorriso a Lisa Vittozzi, capace di conquistare il titolo a Cinque Cerchi, la campionessa altoatesina si è resa protagonista di una prestazione sugli scudi.

Dopo aver terminato al 44° posto la sprint con un cospicuo ritardo dalle migliori, quest’oggi Wierer è riuscita a riscattarsi, grazie a un 19/20 al poligono e a un’eccellente prestazione sugli sci stretti. Conclusione: nona piazza. E pensare che l’azzurra era anche intenzionata a non competere dopo la prestazione opaca nella prova sui due poligoni.

“Non ero sicura di partire, mi sentivo senza energie. Ma ho voluto esserci per i tifosi e gli amici che erano presente. Sono sorpresa del risultato perchè non mi sentivo benissimo; ma sono più tranquilla ora. Sono contenta di aver fatto il miglior tempo di giornata anche se non conta nulla, ma sono contenta soprattutto per Lisa e per tutto l’ambiente perchè si respirava un po’ di delusione nonostante l’ottima mista“, ha dichiarato (fonte: FISI).

“Ora ritroviamo fiducia in vista della staffetta. Mi sarebbe dispiaciuto smettere con le sensazioni dei giorni scorsi, ma oggi va molto meglio: ora cercherò di godermi al meglio le ultime due gare. Oggi è girato tutto per il verso giusto, materiali e tutto il resto. Sono consapevole di aver fatto tanto per il biathlon ed ora spero che i giovani sappiano proseguire così, sia per i risultati sia per l’attenzione da portare su questo sport meraviglioso“, ha aggiunto.