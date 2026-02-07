Dominik Fischnaller in corsa per una medaglia: “Ho puntato tutto sulle Olimpiadi”

Una prima giornata positiva per Dominik Fischnaller. L’azzurro ha infatti terminato la terzo posto la prima giornata di gare di slittino maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Buona la prestazione del nostro portacolori che, nella seconda run, ha migliorato il crono segnato nella prima, portandosi a 0.298 dalla vetta occupata da Max Langenhan, leader con 52.902, e Jonas Mueller, attardato al secondo posto.

Intercettato dai microfoni della FISI, Fischnaller ha commentato quanto fatto: “La discesa è andata bene – ha detto Fischnaller – posso migliorare qualcosa in partenza ma sono complessivamente contento di queste due prime run. Sono abbastanza tranquillo e pronto per attaccare ancora domani. La pista è bellissima, hanno fatto un lavoro incredibile. Nella seconda discesa credo di aver sfruttato al meglio il numero uno di partenza: per noi è importante avere un ghiaccio duro ed il freddo si adatta al meglio ai nostri materiali. Ho puntato la stagione solo su questo appuntamento, anche se in Coppa del Mondo non è andata al massimo.



L’azzurro ha infine chiosato: “Sapevo che avrei letto il giuramento già da inizio stagione: è stata una grande emozione, davvero tanti brividi. Stasera credo che sarò tranquillo, resterò concentrato e penserò a quello che dovrò fare. Domani una breve passeggiata e poi come oggi: all’attacco”.