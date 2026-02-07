Inizio solido per Dominik Fischnaller: è 3° dopo la prima manche! Anche Felderer in corsa per le medaglie

È iniziato un cammino che sarà diviso su due giornate e molto più lungo di quanto ci si immagini. Prima run di quattro per lo slittino singolo maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sulla Eugenio Monti svetta una bandiera tedesca, ma il Tricolore non è lontano.

Il tedesco che non ti aspetti, quello che l’anno scorso ha dominato la Coppa del Mondo ma in questa stagione non aveva convinto: Max Langenhan. Record della pista in 52.924, fiche messa sul tavolo in attesa di tre discese che saranno difficilissime.

L’altro sotto il muro dei 53” è Jonas Mueller, forse il grande favorito, viste anche le prove, di questa gara. Soli 35 millesimi di ritardo, praticamente nulla: nella seconda run potrebbe già provare il sorpasso.

Poi l’Italia. Dominik Fischnaller è sul podio virtuale e non ha salutato i sogni d’oro: 161 millesimi di ritardo per l’azzurro che è terzo. Da lì in poi i distacchi aumentano in modo vertiginoso: quarto il lettone Kristers Aparjods, quinto praticamente attaccato è Leon Felderer, autore di un’ottima prima prova. Poi i grandi delusi: Nico Gleirscher, Wolfgang Kindl e un Felix Loch addirittura nono (i suoi sogni di oro sembrano essere già terminati visto il mezzo secondo di distacco).

Più staccato il terzo azzurro, Alex Gufler, in diciottesima posizione. Alle 18.32 la seconda run, le altre due domani nel tardo pomeriggio.