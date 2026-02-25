Di Giannantonio e Morbidelli guidano il team di Valentino Rossi nel Mondiale 2026: l’obiettivo è alzare l’asticella

Ora o mai più? Si potrebbe riassumere, forse, in questo modo la sensazione che stanno provano Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli ai nastri di partenza dell’attesissimo Mondiale di MotoGP 2026 che prenderà il via nel corso del fine settimana in arrivo con il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram.

I due piloti del team Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing sanno di essere pronti ad alzare il sipario su un campionato probabilmente decisivo per il proprio futuro nella classe regina. Il “Diggia”, però, lo disputerà con la GP26, aspetto non di poco conto, mentre “Franky” si dovrà accontentare della GP24, l’ultima rimasta nel gruppo, dato che anche i piloti del team Gresini (Fermin Aldeguer e Alex Marquez) usufruiranno rispettivamente di GP25 e GP26.

I nostri due portacolori sanno di avere tra le mani una grande occasione. Inutile girarci attorno. Potersi sedere su una moto di Borgo Panigale è di per sé un ottimo viatico per una nuova annata. 12 mesi fa la loro stagione fu molto simile. Fabio Di Giannantonio ha, infatti, chiuso la classifica generale al sesto posto con 262 punti, contro i 230 di Franco Morbidelli, che ha chiuso un solo gradino alle sue spalle. Ripetersi, come minimo, sarà l’obiettivo di entrambi i piloti italiani, con la voglia di fare ancora meglio e puntare alle posizioni più alte della graduatoria.

Centrare l’obiettivo, piazzando possibilmente qualche podio qua e là (un anno fa sono stati 6 complessivi la domenica, ed altrettanti nelle Sprint Race) potrebbe dare anche chance di permanenza nella classe regina in vista del 2027. Un anno che, come si sta vedendo, sta già producendo terremoti dal punto di vista del mercato piloti. Di Giannantonio, dalla sua, ha un trend positivo e una GP26 che potrebbe fare tutta la differenza del mondo. Morbidelli, invece, contando anche una moto di 2 anni fa, rischia grosso, ovvero perdere il treno giusto. Come si può vedere ci attende un campionato dal peso specifico indicibile. Anche nel team di Valentino Rossi.