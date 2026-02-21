Derthona-Virtus Bologna oggi, Coppa Italia basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Seconda semifinale per la Coppa Italia di basket 2026 in programma oggi sabato 20:45 all’Inalpi Arena di Torino tra la Bertram Derthona Tortona e la Virtus Bologna, che decreterà l’avversaria di Brescia-Olimpia Milano per l’atto conclusivo di domani che assegna il secondo trofeo stagionale.

La Betram di coach Mario Fioretti ha piegato nei quarti di finale l’Umana Reyer Venezia per 87-95 con 16 punti di Tommaso Baldasso e 17 di Prentiss Hubb che hanno dato la spinta ai piemontesi soprattutto nel terzo quarto con un parziale di 15-23. Ora si alza l’asticella e si prova a ribaltare il pronostico contro una delle due corazzate del basket tricolore.

La Virtus Bologna ha dovuto faticare più del dovuto per prevalere sulla coriacea Guerri Napoli – che vinse la Coppa Italia nel 2024 – vincendo per 83-73 grazie ai 24 punti di un Carsen Edwards in formato Eurolega, con ‘Momo’ Diouf autore di una doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi. Non andrà sottovalutato l’avversario, con i campioni d’Italia che dovranno alzare il livello per centrare la finale.

Palla a due che verrà alzata questa sera all’Inalpi Arena di Torino alle ore 20:45. Diretta tv garantita in chiaro per tutti da Cielo (canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e LBA TV. OA Sport vi fornirà invece la diretta Live testuale, per aggiornarvi minuto per minuto e non farvi perdere nemmeno un’azione.

A CHE ORA TORTONA-VIRTUS BOLOGNA OGGI COPPA ITALIA BASKET 2026

Sabato 21 febbraio

Semifinale

Ore 20:45 Betram Derthona Tortona-Virtus Olidata Bologna – Diretta tv in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

PROGRAMMA TORTONA-VIRTUS BOLOGNA SEMIFINALE COPPA ITALIA BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre), per gli abbonati su Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBA TV

Diretta Live testuale: OA Sport