Cos’è il Norovirus arrivato alle Olimpiadi? Rinviata una partita di Milano Cortina 2026: come cambia il programma

Il norovirus ha fatto capolino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: quattro giocatrici della Nazionale finlandese di hockey ghiaccio sono risultate positive e sono state costrette a sospendere ogni tipo di attività, mentre le compagne di stanza sono state messe in isolamento a scopo precauzionale.

Cos’è il norovirus? Un agente patogeno altamente contagioso che rappresenta una delle principali cause di gastroenterite acuta a livello globale, i cui sintomi più comuni sono vomito, febbre, crampi addominali e diarrea. Il discorso è breve (12-60 ore), ma la diffusione è molto rapida attraverso superfici contaminate, liquidi e alimenti.

Stasera (ore 21.10) la Finlandia avrebbe dovuto affrontare il Canada, ma le nordiche non scenderanno in campo contro le Campionesse Olimpiche di Pechino 2022. La partita è stata rinviata a giovedì 12 febbraio (ore 14.30), sempre presso la Ice Hockey Arena di Milano, dopo una consultazione con medici professionisti.