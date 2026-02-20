Cosa è successo ad Arianna Fontana: messa giù senza colpe, poi si ripete la gara!

Grande caos nel sesto e ultimo quarto di finale dei 1500 metri femminili di short track, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Forum di Assago, Arianna Fontana era tra le protagoniste della heat insieme alla belga Hanne Desmet, alla coreana Noh Dohee, all’atleta di Hong Kong Lam Ching Yan, all’americana Kristen Santos-Griswold e alla polacca Kamila Sellier.

La prova è apparsa fin da subito piuttosto convulsa, con le atlete impegnate a studiare il momento giusto per lanciarsi all’attacco in chiave qualificazione. Dopo otto giri Desmet ha preso l’iniziativa e, alle sue spalle, Fontana e Sellier hanno provato a tenere il ritmo. Santos-Griswold, nel tentativo di recuperare posizioni, ha forzato un ingresso all’interno, finendo per colpire la polacca e provocandone la caduta.

La dinamica del crash ha coinvolto anche l’incolpevole Fontana, scagliata violentemente contro le protezioni esterne dell’anello di ghiaccio insieme a Sellier. L’azzurra ha riportato un impatto doloroso alla schiena, mentre le conseguenze peggiori sono state per la polacca, che si è procurata un profondo taglio al volto dopo essere stata colpita involontariamente dalla lama di un pattino.

La gara è stata interrotta dopo dieci giri e la giuria ha deciso di far ripartire il quarto, assegnando anche delle penalità alla statunitense e alla stessa Sellier, scelta che nel caso dell’atleta polacca lascia più di qualche perplessità. Alla ripartenza, Desmet si è imposta con il tempo di 2’24”365, precedendo Fontana (2’25”024) e Noh Dohee (2’25”152). Qualificazione conquistata per la campionessa valtellinese in semifinale, poi successivamente approdata anche all’atto conclusivo.