Quando la finale della staffetta maschile di short track? Orario, avversarie, tv

La staffetta italiana maschile dello short track è riuscita, col brivido, a centrare l’accesso alla Finale A delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Venerdì 20 febbraio è previsto l’appuntamento dell’atto conclusivo a Cinque Cerchi e il quartetto azzurro spingerà al massimo per conquistare il meglio possibile, davanti al pubblico di casa.

Non è stata una qualificazione semplice dal momento che in semifinale, a un certo punto, gli azzurri hanno rischiato di non farcela. Grazie all’accoppiata Thomas Nadalini-Pietro Sighel le cose sono andate al loro posto e bisognerà trarre giovamento da quanto accaduto nel penultimo atto per non ripetere gli stessi errori, come ad esempio la scelta di sfalsare il cambio tra Andrea Cassinelli e Luca Spechenhauser.

Nella sfida per le medaglie non saranno ammessi “esperimenti” e bisognerà massimizzare tutto il possibile. Gli azzurri, in striscia aperta di podi nel massimo circuito internazionale, ambiscono all’Olimpo, dovendo fare i conti con Canada, Olanda e Corea del Sud. Formazioni molto forti, che possono contare su individualità eccelse. Per puntare al metallo più pregiato servirà la perfezione.

Per le gare di venerdì 20 febbraio dello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 in alternanza con altri sport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e su HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.

QUANDO LA FINALE DELLA STAFFETTA MASCHILE SHORT TRACK?

Venerdì 20 febbraio

Ore 21:17 staffetta uomini – Finale B

Ore 21:29 staffetta uomini – Finale A

AVVERSARIE ITALIA FINALE STAFFETTA MASCHILE SHORT TRACK

Canada, Paesi Bassi e Corea del Sud

PROGRAMMA SHORT TRACK: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport1 HD, DAZN e HBO Max.

Diretta Live testuale: OA Sport.