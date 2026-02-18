Comoda qualificazione per Ganz/De Martin Pinter: è finale della team sprint femminile alle Olimpiadi. Sundling vola

Si è tenuta da pochi minuti la qualificazione della team sprint delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, terzultima competizione del programma dello sci di fondo a Cinque Cerchi. Nella competizione femminile comoda qualificazione per l’Italia, che non deve sforzarsi più di tanto con le sue due rappresentanti, Iris De Martin Pinter e Caterina Ganz. Del resto, con 15 coppie qualificate, il margine è e rimane ben più che ampio.

Nella prima frazione a dominare è Jonna Sundling, e del resto la svedese semplicemente pone distanze immense tra sé e le avversarie: 3’10″49 per lei con 6″99 sull’americana Jessie Diggins e 10″65 sulla finlandese Jasmi Joensuu. Per Caterina Ganz c’è un distacco di 16″42 dalla leader, il che la porta al decimo posto provvisorio. Proprio nel finale, entra in pista all’improvviso un cane che, evidentemente, tenta anch’egli di qualificarsi: viene prontamente recuperato da alcuni volontari dopo aver corso fino al traguardo. Non prima che, naturalmente, venga sottoposto al fotofinish.

Nella seconda frazione, stavolta senza inserimenti canini, la migliore è ancora in quota Svezia, vale a dire Maja Dahlqvist, che sigla il tempo di 3’19″45. A 3’20″76 fa fermare il cronometro la svizzera Nadine Faehndrich, e molto bene va anche la lettone Patricija Eiduka, a 10″93 da Dahlqvist. Per l’Italia Iris De Martin Pinter fa segnare un 3’24″27 che vale come dodicesimo tempo assoluto e che assicura concretamente all’Italia la qualificazione.

Questo il complesso dei tempi: Svezia 6’29″94, Finlandia 6’44″86, Canada 6’46″66, Svizzera 6’47″54, Norvegia 6’47″89, Germania 6’49″02, USA 6’49″43, Austria 6’50″97, Italia 6’51″19, Francia 6’52″54. Qualificate anche Polonia, Lettonia, Estonia, Cechia e Cina. In sostanza tutto relativamente secondo le previsioni, con forse la sola eccezione della Cina per l’Australia (fatto, questo, provocato dalla caduta vicino al traguardo della prima frazionista, Phoebe Cridland). Oltre alle aussie, fuori Slovenia, Kazakistan, Croazia, Ucraina, Brasile, Lituania, Corea del Sud, Argentina, Ungheria e Grecia.