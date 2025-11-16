Quando inizia il Mondiale MotoGP nel 2026? Il calendario di tutte le gare

Il Mondiale 2026 di MotoGP comincerà dalla Thailandia nel weekend a cavallo di febbraio e marzo. Terminerà poi alla fine di novembre, come sempre a Valencia. Pertanto, durerà sostanzialmente nove mesi. Dinamica inevitabile con un calendario composto da ben 22 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2025. Ci saranno, tuttavia, alcuni cambiamenti.

La novità principale è rappresentata dal ritorno del Gran Premio del Brasile, che si disputerà dal 20 al 22 marzo a Goiania. L’appuntamento andrà a prendere il posto del GP d’Argentina, stralciato (momentaneamente) dal programma. Confermati gli altri ventuno autodromi, ma alcuni di essi verranno affrontati in un momento dell’anno differente rispetto alla stagione appena conclusa.

Gli spostamenti riguardano i GP di Catalogna, Cechia, Ungheria, Gran Bretagna, Aragona e Austria. I primi tre sono stati anticipati, gli altri tre posticipati. Avremo, come d’abitudine, due Gran Premi in Italia. Nel nostro Paese si correrà al Mugello dal 29 al 31 maggio e a Misano Adriatico dall’11 al 13 settembre. A seguire, viene indicato il calendario completo della MotoGP 2026.

CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2026

01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo

02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo

03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo

04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile

05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile

06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio

07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio

08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio

09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno

10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno

11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno

12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio

13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto

14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto

15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre

16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre

17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre

18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre

19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre

20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1 novembre

21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre

22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre