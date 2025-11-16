MotoGP
Quando inizia il Mondiale MotoGP nel 2026? Il calendario di tutte le gare
Il Mondiale 2026 di MotoGP comincerà dalla Thailandia nel weekend a cavallo di febbraio e marzo. Terminerà poi alla fine di novembre, come sempre a Valencia. Pertanto, durerà sostanzialmente nove mesi. Dinamica inevitabile con un calendario composto da ben 22 Gran Premi, tanti quanti quelli andati in scena nel 2025. Ci saranno, tuttavia, alcuni cambiamenti.
La novità principale è rappresentata dal ritorno del Gran Premio del Brasile, che si disputerà dal 20 al 22 marzo a Goiania. L’appuntamento andrà a prendere il posto del GP d’Argentina, stralciato (momentaneamente) dal programma. Confermati gli altri ventuno autodromi, ma alcuni di essi verranno affrontati in un momento dell’anno differente rispetto alla stagione appena conclusa.
Gli spostamenti riguardano i GP di Catalogna, Cechia, Ungheria, Gran Bretagna, Aragona e Austria. I primi tre sono stati anticipati, gli altri tre posticipati. Avremo, come d’abitudine, due Gran Premi in Italia. Nel nostro Paese si correrà al Mugello dal 29 al 31 maggio e a Misano Adriatico dall’11 al 13 settembre. A seguire, viene indicato il calendario completo della MotoGP 2026.
CALENDARIO MONDIALE MOTOGP 2026
01 – THAILANDIA (Buriram), 27 febbraio – 1 marzo
02 – BRASILE (Goiania), 20-22 marzo
03 – AMERICHE (Austin), 27-29 marzo
04 – QATAR (Lusail), 10-12 aprile
05 – SPAGNA (Jerez de la Frontera), 24-26 aprile
06 – FRANCIA (Le Mans), 8-10 maggio
07 – CATALOGNA (Montmelò), 15-17 maggio
08 – ITALIA (Mugello), 29-31 maggio
09 – UNGHERIA (Balaton Park), 5-7 giugno
10 – CECHIA (Brno), 19-21 giugno
11 – OLANDA (Assen), 26-28 giugno
12 – GERMANIA (Sachsenring), 10-12 luglio
13 – GRAN BRETAGNA (Silverstone), 7-9 agosto
14 – ARAGONA (Alcaniz), 28-30 agosto
15 – SAN MARINO (Misano), 11-13 settembre
16 – AUSTRIA (Spielberg), 18-20 settembre
17 – GIAPPONE (Motegi), 2-4 ottobre
18 – INDONESIA (Mandalika), 9-11 ottobre
19 – AUSTRALIA (Phillip Island), 23-25 ottobre
20 – MALESIA (Sepang), 30 ottobre – 1 novembre
21 – PORTOGALLO (Portimao), 13-15 novembre
22 – VALENCIA (Cheste), 20-22 novembre