Combinata nordica, Olimpiadi 2026: la guida alla Team Sprint, storia, attualità, medaglie

Il terzo e ultimo titolo assegnato dalla combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della prova a squadre, che per la prima volta assumerà la conformazione della team sprint. L’inedito evento avrà luogo giovedì 19 febbraio e, al riguardo, è doveroso fare chiarezza.

Dopo un isolato esperimento datato 2007, la team sprint – o gara a coppie che dir si voglia – prende piede all’inizio degli anni ’10 del XXI secolo, venendo inserita nel programma dei Mondiali. Cionondimeno, il format non decolla mai per davvero e all’inizio del decennio corrente viene soppiantato dalla più moderna prova a quartetti misti.

Tuttavia, la decisione del Cio di ridurre drasticamente i contingenti nazionali riservati alla combinata nordica per i Giochi olimpici 2026, ha letteralmente imposto alla Fis di rivitalizzare questa gara che era stata messa in soffitta!

La team sprint diventa dunque l’erede della prova a squadre olimpica, entrata nel programma a Cinque cerchi a Calgary 1988 come 3×10 km e poi tramutatasi in 4×5 km da Nagano 1998, cambiando nel mentre più volte connotati legati al proprio funzionamento.

COMBINATA NORDICA – MILANO CORTINA 2026

LA GUIDA ALLA TEAM SPRINT

ALBO D’ORO

1988 – GERMANIA OVEST

1992 – GIAPPONE

1994 – GIAPPONE

1998 – NORVEGIA

2002 – FINLANDIA

2006 – AUSTRIA

2010 – AUSTRIA

2014 – NORVEGIA

2018 – GERMANIA

2022 – NORVEGIA

N.B.: nel 1988, 1992 e 1994 ogni nazione schierava tre atleti, dal 1998 al 2022 si gareggiava invece a quartetti. Il numero di salti da effettuare è passato da 2 a 1 a partire dal 2010. Il chilometraggio da percorrere nel fondo è stato ridotto da 10 km a 5 km nel 1998. Il 2026 rappresenterà, invece, qualcosa di completamente diverso (un salto per atleta, cinque frazioni da 1,5 km per ognuno).

MEDAGLIERE COMPLESSIVO PER NAZIONI

3-3-0 (6) – NORVEGIA

2-0-5 (7) – AUSTRIA

2-0-1 (3) – GIAPPONE

1-4-1 (6) – GERMANIA

1-1-1 (3) – FINLANDIA

1-0-0 (1) – GERMANIA OVEST

0-1-1 (2) – SVIZZERA

0-1-0 (1) – USA

0-0-1 (1) – FRANCIA

ITALIA, I PRECEDENTI

L’Italia non si è mai issata sul podio e, anzi, ha a lungo faticato a conseguire qualsiasi risultato! Dal 1998 al 2002 partecipa solo una volta, giungendo undicesima a Lillehammer 1994. Nel 2006 c’é, ma si deve ritirare a causa di un malessere che colpisce Davide Bresadola. Decima nel 2010, ottiene i migliori piazzamenti della storia nel 2014 e 2018 (quando arriva ottava), prima del nono posto del 2022.

TEAM SPRINT MASCHILE, INVERNO 2025-26

TUTTI I PODI

Non si è disputata alcuna Team Sprint nell’inverno corrente. In linea teorica, una avrebbe dovuto disputarsi a Schonach il 4 gennaio. Tuttavia, la tappa è stata cancellata a causa dello scarso innevamento e la competizione non è stata recuperata.