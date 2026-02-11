Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario Normal Hill, tv, streaming, italiani in gara

Dopo alcune giornate riservate agli allenamenti, comincia ufficialmente anche il programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In Val di Fiemme andrà in scena oggi la gara individuale con segmento di salto sul trampolino piccolo di Predazzo e a seguire una prova a inseguimento di fondo sulla distanza dei 10 km a Lago di Tesero.

Il favorito tecnico della vigilia è probabilmente il norvegese Jens Luraas Oftebro, capace di fare la differenza sugli sci stretti e agevolato da un format che non genera abitualmente distacchi enormi dopo il segmento di salto. Gli altri pretendenti alla vittoria finale sono sulla carta gli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, il finlandese Ilkka Herola ed il tedesco Vinzenz Geiger.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della gara individuale su trampolino piccolo di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA COMBINATA NORDICA OGGI ALLE OLIMPIADI

Mercoledì 11 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino piccolo Gundersen individuale – Diretta tv su Rai 2

13.45 Segmento di fondo 10 km Gundersen individuale – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA COMBINATA NORDICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; segmento di salto anche su Eurosport 1 e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.