Combinata nordica, Thomas Rettenegger svetta nei primi allenamenti sul trampolino piccolo di Predazzo

Si è appena conclusa la prima sessione ufficiale di allenamenti per i combinatisti sul trampolino piccolo di Predazzo in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Stamattina il Normal Hill della Val di Fiemme è stato teatro del primo vero confronto diretto tra i favoriti per le medaglie in vista delle competizioni dei prossimi giorni con in palio le medaglie.

Nell’arco delle tre serie il migliore è stato sicuramente l’austriaco Thomas Rettenegger, che ha collezionato una piazza d’onore e poi due primi posti facendo la differenza soprattutto nel terzo salto rispetto agli altri big. Buona costanza di rendimento anche il norvegese Einar Luraas Oftebro, sempre tra i migliori quattro con un primo, un terzo ed un quarto posto, ma è ancor più interessante valutare il rendimento dei fondisti più competitivi.

Tra i candidati alla medaglia d’oro dobbiamo citare sicuramente l’austriaco Johannes Lamparter, molto solido con tre piazzamenti nella top5 in mattinata, mentre il norvegese Jens Luraas Oftebro ed il tedesco Vinzenz Geiger sono stati più discontinui facendo comunque intravedere un buon potenziale. In casa Italia si difende Aaron Kostner, tra i migliori 20 nelle ultime due serie di allenamento, mentre hanno fatto più fatica Samuel Costa e Alessandro Pittin.