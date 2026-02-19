Combinata nordica oggi, Olimpiadi 2026: orario gara a coppie, tv, streaming, italiani in gara

Sarà la Team Sprint a chiudere il programma della combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La prova a coppie, che fa il suo esordio in una rassegna a cinque cerchi prendendo il posto della gara a squadre (riservata ai quartetti), si terrà quest’oggi in Val di Fiemme con segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo alle ore 10.00 e segmento di fondo nei pressi di Tesero alle 14.00.

Favorita d’obbligo la Norvegia, trascinata da un Jens Luraas Oftebro che spera di completare il tris dopo essersi imposto nei due eventi individuali, ma possono puntare al titolo anche Austria, Finlandia e Germania. Difficile immaginare che un altro Paese riesca ad inserirsi nella lotta per il podio, con l’Italia che si pone invece come obiettivo massimo la top8.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming della gara a coppie su trampolino grande di combinata nordica alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 (segmento di salto) e RaiSportHD (segmento di fondo); in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max (segmento di salto anche su Eurosport 2 e DAZN); in diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA COMBINATA NORDICA OGGI ALLE OLIMPIADI

Giovedì 19 febbraio

10.00 Segmento di salto su trampolino grande Team Sprint – Diretta tv su Rai 2

14.00 Segmento di fondo 2×7,5 km Team Sprint – Diretta tv su Rai SportHD

PROGRAMMA COMBINATA NORDICA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: segmento di salto su Rai 2, segmento di fondo su RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; segmento di salto anche su Eurosport 2 e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA COMBINATA NORDICA OGGI

Gara a coppie su trampolino grande: Samuel Costa, Aaron Kostner.