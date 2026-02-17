Combinata nordica, Jens Luraas Oftebro leader virtuale dopo il segmento di salto su Large Hill alle Olimpiadi

Va in archivio il segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo della seconda gara individuale di combinata nordica in programma ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ryota Yamamoto ha firmato il miglior punteggio della serie, ma il vero vincitore virtuale della mattinata sul Large Hill della Val di Fiemme è sicuramente Jens Luraas Oftebro.

Il norvegese, già oro in questa rassegna a cinque cerchi nella competizione con salto sul trampolino piccolo, ha posto infatti le basi per una possibile doppietta limitando i danni stamattina in attesa di poter fare la differenza tra poche ore nella 10 km di sci di fondo. Oftebro, per distacco il miglior fondista del circuito, partirà in quinta posizione con un gap di soli 22″ dal leader giapponese e soprattutto meno di 15″ dagli altri big in lizza per la vittoria.

Seconda piazza a 8″ dalla vetta per l’austriaco Johannes Lamparter, argento nella gara su Normal Hill e costretto ad affrontare una gara all’attacco sin dal primo giro per avere una minima chance di resistere al rientro di Oftebro nella Gundersen. Attenzione però anche all’altro norvegese Andreas Skoglund, ottimo fondista e 3° dopo il salto a soli 16″ dalla testa, precedendo di poco l’austriaco Thomas Rettenegger (non al livello dei migliori sugli sci stretti).

Da monitorare in ottica podio la rimonta dell’estone Kristjan Ilves, 6° a 24″, ma soprattutto dei finlandesi Ilkka Herola ed Eero Hirvonen, 7° a 32″ e 8° a 43″. Fuori dai giochi la Germania dei vari Johannes Rydzek, Julian Schmid e Vinzenz Geiger, tutti staccati di oltre 1’20” dal primo, mentre hanno fatto tanta fatica purtroppo sul trampolino gli azzurri con Aaron Kostner 27° a 2’37”, Samuel Costa 28° a 2’56” e Alessandro Pittin 31° a 3’11”.