Combinata nordicaSci NordicoSport Invernali
Combinata nordica: Alexa Brabec trova la prima vittoria in Coppa del Mondo nella Mass Start di Seefeld
Stagione da sogno per lei, dopo quattro podi ecco anche la prima vittoria. Alexa Brabec ribalta la situazione nella prima tappa del Triple di Seefeld e conquista il primo successo nella Coppa del mondo di combinata nordica al femminile.
La mass start parla statunitense: la classe 2004 supera il punto K del trampolino austriaco e rimonta dalla terza piazza agguantata nel fondo fino al successo con 122.9 punti.
Alle sue spalle super rimonta, quasi vincente, della slovena Ema Volavsek: dalla settima posizione arriva un balzo di oltre 100 metri che vale la piazza d’onore a 1.3 punti dalla vetta. Deve accontentarsi del podio Ida Marie Hagen, che partiva dalla vetta dopo il fondo. Quarta la tedesca Nathalie Armbruster, quinta Yuna Kasai.
In casa Italia la migliore è Veronica Gianmoena, ventesima. 24ma Greta Pinzani, 28ma Daniela Dejori.