Cobolli e Darderi spalla a spalla nel ranking ATP: in ballo tante posizioni tra Acapulco e Santiago

Flavio Cobolli ha incominciato la settimana da numero 20 del mondo e sta difendendo la posizione con grande tenacia grazie ai quarti di finale raggiunti nel torneo ATP 500 di Acapulco, che lo hanno proiettato a quota 2.080 punti. Luciano Darderi è invece ripartito dalla 21ma piazza e per il momento la conserva virtualmente, grazie anche ai quarti di finale conquistati nel torneo ATP 250 di Santiago, che gli hanno permesso di issarsi a 1.904 punti.

Si tratta di uno spalla a spalla intensissimo tra i due tennisti italiani, rispettivamente numero 3 e numero 4 del Bel Paese alle spalle di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. Gli azzurri devono stare attenti agli immediati inseguitori come il ceco Jiri Lehecka (1.850 punti, ai quarti nel 500 di Dubai), il monegasco Valentin Vacherot (1.691 punti, ai quarti ad Acapulco), lo statunitense Frances Tiafoe (1.640, ai quarti ad Acapulco), il francese Arthur Rinderknech (1.617, ai quarti a Dubai) e l’olandese Tallon Griekspoor (1.555, ai quarti a Dubai).

Mal che vada Cobolli potrà essere scavalcato solo da Darderi, Lehecka, Vacherot e Tiafoe, mentre lo stesso Darderi potrebbe essere superato da tutti i giocatori citati pocanzi. Se Cobolli dovesse vincere il torneo, volerebbe a quota 2.480 punti e sarebbe virtualmente 15mo; se Darderi dovesse alzare al cielo il trofeo si proietterebbe a 2.104 punti e scalerebbe una posizione soltanto in caso di imminente ko di Cobolli.

Lo spalla a spalla tricolore potrebbe subire uno scossone nel corso di questa settimana soltanto se avvenisse questa combinazione: Cobolli sconfitto dal cinese Wu Yibing ai quarti di Acapulco e Darderi vittorioso a Santiago. L’italo-argentino scavalcherebbe così il romano, ma con il rischio di essere fuori dalla top-20 in caso di finale di Lehecka sul cemento emiratino.

RANKING FLAVIO COBOLLI

Ranking virtuale con i quarti ad Acapulco: 20mo con 2.080 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale ad Acapulco: 20mo con 2.180 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale ad Acapulco: 16mo con 2.310 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria ad Acapulco: 15mo con 2.480 punti.

RANKING LUCIANO DARDERI

Ranking virtuale con i quarti a Santiago: 21mo con 1.904 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale semifinale a Santiago: 21mo con 1.954 punti.

Ranking virtuale con l’eventuale finale a Santiago: 20mo con 2.019 punti

Ranking virtuale con l’eventuale vittoria a Santiago: 20mo con 2.104 punti.