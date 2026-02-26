Flavio Cobolli piega Dalibor Svrcina e approda ai quarti di finale ad Acapulco

Missione compiuta. Flavio Cobolli si impone sul ceco Dalibor Svrcina (n. 123 ATP) negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco. Sul cemento messicano il n.20 del mondo prevale con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 56 minuti. Una partita molto più complicata di quanto racconti lo score: Cobolli si è spesso trovato spalle al muro, ma ha annullato tutte le sette palle break concesse all’avversario. Un successo di grinta e determinazione per il romano, che nei quarti di finale affronterà il cinese Yibing Wu (n.142 del ranking).

Nel primo set l’azzurro è abile a costruirsi le proprie occasioni e a strappare il servizio al rivale in apertura. Da quel momento il servizio diventa per Flavio croce e delizia: eccellente con la prima, ma fragile con la seconda. Fioccano le palle break per il ceco: una nel terzo game e tre consecutive nel sesto. Il classe 2002, però, dimostra grande lucidità nei momenti chiave, difendendo con le unghie e con i denti il break conquistato in avvio di parziale. Sul 6-4 il set va in archivio.

Nella seconda frazione la musica non cambia. Cobolli prova a partire forte e ha una palla break in apertura, ma Svrcina si salva. È poi il ceco a mettere sotto pressione l’italiano nel quarto game, grazie a risposte profonde sulle seconde di servizio. Ancora una volta Flavio annulla due palle break e, da autentico agonista, trova la forza di strappare il servizio all’avversario nel game successivo, ai vantaggi. Il n. 123 ATP ha altre due chance per rientrare in partita nell’ottavo gioco, ma il n. 20 del ranking le cancella entrambe. Scampato il pericolo, Cobolli chiude sul 6-4, mettendo in mostra una notevole solidità mentale.

Le statistiche confermano l’andamento del match: oltre alle sette palle break su sette annullate dall’azzurro, spicca l’86% di punti vinti con la prima di servizio, dato che ha in parte compensato il modesto 39% ottenuto con la seconda. Proprio quest’ultimo numero spiega le occasioni concesse al rivale. Negativo per entrambi il bilancio vincenti/errori gratuiti (33/40 per Cobolli, 13/24 per Svrcina), ma alla distanza la maggiore propensione a fare gioco dell’italiano ha fatto la differenza.