ATP Acapulco 2026: saluta Zverev, Cobolli e Bellucci avanzano

Terminata da poco a giornata dedicata agli ottavi di finale in quel di Acapulco. Nell’ATP 500 messicano sono due gli azzurri che approdano ai quarti: Flavio Cobolli, da cui ce lo si attendeva, e Mattia Bellucci, autore invece di una gran prova contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

Con l’uscita di scena di Alexander Zverev, battuto al tie-break del terzo set dal serbo Miomir Kecmanovic (a proposito, il tedesco ha vinto appena due partite in tre anni ad Acapulco, dove è pure sempre stato testa di serie numero 1), Cobolli diventa il naturale favorito della parte bassa: giocherà con il cinese Yibing Wu.

Vero è che sia Kecmanovic che il francese Terence Atmane, pur nella diversità delle loro caratteristiche, offrono eventuali confronti interessanti. Ma, nei fatti, per il capitolino adesso ci sono tutte le possibilità del mondo.

Quanto a Bellucci, invece, ci sarà Frances Tiafoe, uscito da un match molto complicato nel derby USA con Aleksandar Kovacevic, nel quale ha dovuto annullare due match point durante il tie-break del terzo set. Sempre nella parte bassa il monegasco Valentin Vacherot spegne le speranze di Gael Monfils, mentre l’altro derby americano vede vincere Brandon Nakashima su Patrick Kypson.

RISULTATI ATP ACAPULCO 2026

Kecmanovic (SRB)-Zverev (GER) [1] 6-3 6-7(3) 7-6(4)

Atmane (FRA)-Jodar (ESP) 6-2 4-6 6-1

Wu (CHN) [Q]-Shimabukuro (JPN) [Q] 6-3 7-6(4)

Cobolli (ITA) [5]-Svrcina (CZE) 6-4 6-4

Tiafoe (USA) [8]-Kovacevic (USA) 6-4 3-6 7-6(7)

Bellucci (ITA)-Davidovich Fokina (ESP) [4] 6-3 6-3

Vacherot (MON) [6]-Monfils (FRA) [WC] 6-3 6-3

Nakashima (USA)-Kypson (USA) [Q] 6-4 6-4