Classifica Coppa del Mondo sci di fondo maschile 2026: Klaebo domina, Pellegrino avvicina il 3° posto
Sono 27 le gare individuali inserite nel calendario della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci di fondo, alle quali andrà aggiunto il Tour de Ski: lo start è arrivato venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre i titoli verranno assegnati domenica 22 marzo 2026 a Lake Placid, negli Stati Uniti.
Rispetto all’annata sportiva 2024-2025 torneranno a disputarsi la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen, mentre in casa Italia andranno in scena tutto il Tour de Ski, con la manifestazione che si snoderà tra Dobbiaco e Val di Fiemme, ed i Giochi Olimpici a febbraio 2026.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
- Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 1654
- Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 1158
- Mattis Stenshagen (Norvegia) 1008
- Federico Pellegrino (Italia) 952
- Lars Heggen (Norvegia) 938
- Edvin Anger (Svezia) 828
- Emil Iversen (Norvegia) 766
- Gus Schumacher (Stati Uniti) 753
- Elia Barp (Italia) 703
- Erik Valnes (Norvegia) 694
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
- Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 709
- Harald Oestberg Amundsen (Norvegia) 675
- Mattis Stenshagen (Norvegia) 631
- Martin Loewstroem Nyenget (Norvegia) 563
- Andreas Fjorden Ree (Norvegia) 533
- Emil Iversen (Norvegia) 526
- Elia Barp (Italia) 471
- Hugo Lapalus (Francia) 376
- Mika Vermeulen (Austria) 375
- Erik Valnes (Norvegia) 361
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO MASCHILE 2025-2026
- Johannes Hoesflot Klaebo (Norvegia) 645
- Oskar Opstad Vike (Norvegia) 460
- Lars Heggen (Norvegia) 457
- Federico Pellegrino (Italia) 388
- Ansgar Evensen (Norvegia) 360
- Even Northug (Norvegia) 360
- Ben Ogden (Stati Uniti) 348
- Erik Valnes (Norvegia) 333
- Simone Mocellini (Italia) 324
- Lauri Vuorinen (Finlandia) 310
