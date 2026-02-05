Ciclismo su pista, Vece e Cenci in semifinale nel keirin agli Europei. Fuori Predomo e Moro tra gli uomini

Si è conclusa poco fa la mattinata dell’ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista 2026. In attesa del pomeriggio, nel quale verranno assegnate gli ultimi quattro titoli della rassegna europea, nel velodromo di Konya, in Turchia, sono andate in scena le qualificazioni del keirin maschile e femminile. Andiamo a scoprire i risultati finali e chi ha guadagnato l’accesso alle semifinali.

In campo femminile, entrambe le italiane al vai sono riuscite a qualificarsi per il turno successivo, seppur con percorsi diversi. A Miriam Vece è bastato il primo posto nella quarta batteria per accedere alla semifinale, davanti all’olandese Kimberly Kalee. Più faticosa è stata la strada di Matilde Cenci che ha strappato l’accesso vincendo il gruppo del ripescaggio. Entrambe le azzurre avranno quindi la possibilità di giocarsi più tardi l’accesso in finale.

La squadra maschile ha invece trovato più difficoltà. Stefano Moro e Mattia Predomo, dopo rispettivamente il terzo ed il secondo posto nelle loro batterie, si sono giocati le loro chance di passare in semifinale agli spareggi. A Predomo, la seconda posizione (+0.56) nel gruppo del ripescaggio non è bastata per superare il taglio. Eliminato anche Moro che ha concluso in sesta piazza la sua heat di ripescaggio.