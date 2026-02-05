CiclismoPistaSport in tv
Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 5 febbraio, tv, streaming, italiani in gara
I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 vivranno oggi l’ultimo giorno di gare. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si assegneranno infatti durante il day-5 gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale. Oltre alle due Madison maschili e femminili, la giornata odierna vedrà protagonista anche il keirin, in pista dal primo turno fino alla finale per l’oro.
L’Italia, dopo i brillanti risultati raggiunti fino a questo momento, spera di chiudere nel migliore dei modi gli Europei. Il medagliere azzurro ieri si è infatti ampliato grazie agli argenti di Federica Venturelli nell’inseguimento e di Miriam Vece nel chilometro da fermo. Oggi, la squadra italiana avrà nuovamente la possibilità di andare a medaglia, soprattutto nelle Madison.
Nella finale femminile, il Bel Paese schiererà una coppia insolita: Federica Venturelli ed Elisa Balsamo. Duo nuovo ma pericoloso che potrebbe insinuarsi per la lotta alle medaglie. Attesa anche per la gara maschili, in cui i nostri portacolori saranno Juan David Sierra e Simone Consonni. Quest’ultimo deve riscattare un Omnium non positivo, concluso ieri solo al decimo posto.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026
Giovedì 5 febbraio
Ore 10.00
Donne Keirin (Primo turno)
Uomini Keirin (Primo turno)
Ore 12.30 – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 12.25
Donne Keirin Semifinale
Uomini Keirin Semifinale
Donne Madison Finale
Donne Keirin Finali
Uomini Keirin Finali
Uomini Madison Finale
ITALIANI IN GARA
Keirin Donne – Cenci Matilde, Vece Miriam
Keirin Uomini – Moro Stefano, Predomo Mattia
Madison Donne – Balsamo Elisa, Venturelli Federica
Madison Uomini – Sierra David Juan, Consonni Simone
DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026 IN TV E STREAMING
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.25
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 13.30 su Eurosport 2 e DAZN
Diretta Live testuale: OA Sport