Europei ciclismo su pista 2026 oggi: orari 5 febbraio, tv, streaming, italiani in gara

I Campionati Europei di ciclismo su pista 2026 vivranno oggi l’ultimo giorno di gare. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si assegneranno infatti durante il day-5 gli ultimi quattro titoli della rassegna continentale. Oltre alle due Madison maschili e femminili, la giornata odierna vedrà protagonista anche il keirin, in pista dal primo turno fino alla finale per l’oro.

L’Italia, dopo i brillanti risultati raggiunti fino a questo momento, spera di chiudere nel migliore dei modi gli Europei. Il medagliere azzurro ieri si è infatti ampliato grazie agli argenti di Federica Venturelli nell’inseguimento e di Miriam Vece nel chilometro da fermo. Oggi, la squadra italiana avrà nuovamente la possibilità di andare a medaglia, soprattutto nelle Madison.

Nella finale femminile, il Bel Paese schiererà una coppia insolita: Federica Venturelli ed Elisa Balsamo. Duo nuovo ma pericoloso che potrebbe insinuarsi per la lotta alle medaglie. Attesa anche per la gara maschili, in cui i nostri portacolori saranno Juan David Sierra e Simone Consonni. Quest’ultimo deve riscattare un Omnium non positivo, concluso ieri solo al decimo posto.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO SU PISTA 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 10.00

Donne Keirin (Primo turno)

Uomini Keirin (Primo turno)

Ore 12.30 – Diretta tv su Rai Sport HD dalle 12.25

Donne Keirin Semifinale

Uomini Keirin Semifinale

Donne Madison Finale

Donne Keirin Finali

Uomini Keirin Finali

Uomini Madison Finale

ITALIANI IN GARA

Keirin Donne – Cenci Matilde, Vece Miriam

Keirin Uomini – Moro Stefano, Predomo Mattia

Madison Donne – Balsamo Elisa, Venturelli Federica

Madison Uomini – Sierra David Juan, Consonni Simone

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2026 IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 12.25

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, dalle 13.30 su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport