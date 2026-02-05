LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: ultima giornata, azzurri per stupire nella madison

L’ultimo giorno di gare prevede una due parti, con la prima che inizierà alle 10.00. La giornata sarà segnata dal keirin, con uomini e donne che si alterneranno in pista, nel primo turno e nei quarti, con le donne ad iniziare. Nella seconda sessione, che inizierà alle 14.30, ci saranno le semifinali e le finali del keirin, separate dalla madison donne, mentre, assegnate le medaglie nel keirin, la madison uomini chiuderà gli Europei.

Dopo la vittoria di ieri nella velocità Harrie Lavreysen cerca l’oro nel keirin e sembra difficile impedirglielo, per quella che sarebbe la quarta doppietta consecutiva agli Europei. Favorita a tinte orange, anche, nel keirin femminile, con Steffie van der Peet pronta a bissare il titolo dello scorso anno. Nelle madison femminile, invece, sarà battaglia tra Olanda, Italia e Gran Bretagna, con le ultime favorite per l’oro. In quella maschile, invece, molta incertezza, con la coppia belga de Buyst e Hesters molto pericolosa.

Italiani presenti in ogni competizione, a partire da Miriam Vece nel keirin femminile, che può puntare ad una medaglia dopo il quinto posto dello scorso anno, oltre la cremasca ci sarà Matilde Cenci, per fare esperienza e provare ad andare avanti nei turni. Ambizioni uguali a Vece per Stefano Moro, che proverà a migliorare il quarto posto dello scorso anno nel keirik maschile, presente, anche, Mattia Predomo. Nella madison, invece, Cononni e Sierra cercheranno un podio che non sembra impossibile, mentre, nel femminile buone possibilità per Venturelli e Balsamo.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale degli Europei di ciclismo su pista 2026. L’inizio è previsto per le 10.00. Buon divertimento!