Christian Horner: “Sarò ancora in F1 solo per un progetto vincente”

Christian Horner, dopo vent’anni alla guida come Team Principal della Red Bull, è stato improvvisamente sollevato dal suo incarico, lasciando definitivamente la F1. Un rapporto diventato tossico con la scuderia di Milton Keynes tale da giustificare la rottura e un cambio di impostazione chiaro. Non è un caso che ora, in plancia di comando, ci sia l’ex direttore sportivo di Ferrari, Laurent Mekies.

Intervistato al Salone dell’Automobile di Dublino, Horner ha un po’ chiaro quelle che sono le sue intenzioni: “Sento di avere delle questioni in sospeso in F1. Non è finita come avrei voluto, ma non tornerò per qualsiasi cosa. Tornerò solo per qualcosa che possa vincere. Non voglio tornare nel paddock se non ho qualcosa da fare. Mi manca lo sport, mi mancano le persone, mi manca la squadra che ho costruito. Ho trascorso 21 anni incredibili in Formula 1. Ho avuto un percorso fantastico, ho vinto molte gare, campionati e ho lavorato con piloti, ingegneri e partner straordinari. Non ho bisogno di tornare indietro. Potrei interrompere la mia carriera ora“, ha chiarito.

“Quindi tornerei solo per la giusta opportunità di lavorare con persone fantastiche e di lavorare in un ambiente in cui le persone vogliono vincere, e loro condividono questo desiderio. Vorrei essere un partner, piuttosto che un semplice dipendente, ma vedremo come andrà a finire. Non ho fretta. Non ho bisogno di fare nulla“, ha aggiunto.

Si è parlato anche di un interesse dell’Alpine per il manager britannico: “La cosa affascinante è che ho lasciato la Red Bull l’8 luglio, ed è la prima volta che parlo con qualcuno. Per i media credo di essere andato in ogni singolo team di Formula 1, dal fondo della griglia, a metà griglia, fino alla prima posizione. Sembra esserci una sorta di appetito del tipo: ‘Cosa farò? Dove andrò?’. La realtà è che fino alla primavera non posso fare nulla comunque. È molto lusinghiero continuare a essere associato a tutti questi team diversi“.